В Челябинске мужчину задержали по подозрению в серии краж из офисов

Сумма ущерба компаниям составила около 280 тысяч рублей

Челябинская полиция задержала подозреваемого в серии краж имущества из офисов и организаций города. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

По предварительным данным, 32-летний мужчина приходил в городские организации и, воспользовавшись невнимательностью работников, похищал телевизоры, смесители, ноутбуки, смартфоны — все, что находилось в офисах в свободном доступе.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ („Кража“). Ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления», — рассказали в пресс-службе городской полиции.

Сумма ущерба организациям составила около 280 тысяч рублей.