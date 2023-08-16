В Челябинске мужчину задержали на таможне за покупку тестостерона

Возбуждено уголовное дело

Сотрудники Челябинской таможни задержали 41-летнего мужчину при получении почтового отправления из Казахстана. В посылке находились две упаковки сильнодействующего вещества, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный пояснил, что занимается тяжелой атлетикой и для быстрого увеличения мышечной массы ему посоветовали принимать тестостерон. Препарат был отправлен из магазина в Алма-Ате.

«По факту контрабанды вещества возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ», — сообщили в пресс-службе таможни.

В случае установления вины мужчине грозит до семи лет лишения свободы.