В Челябинске мужчину, угнавшего авто с ребенком, отправили в СИЗО

Он подозревается и в краже другой машины

На автомобильной заправке в Сосновском районе Челябинской области 39-летний мужчина угнал автомобиль Lifan, применив насилие к его владелице. В салоне машины был малолетний ребенок потерпевшей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Подозреваемый на угнанном автомобиле скрылся с места преступления, но скоро попал в ДТП и его задержали сотрудники полиции. Ребенок, находившийся в салоне, не пострадал.

Следственные органы возбудили дело за угон с применением насилия (ч.2 ст.166 УК РФ).

Сосновский районный суд по ходатайству следователя избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 5 сентября 2022 года.

Прокурор поддержал ходатайство следователя, отметив, что мужчина совершил тяжкое преступление, находясь под административным надзором. Кроме того, он подозревается в покушении на угон автомобиля Renault в поселке Новое поле (Красноармейский район) незадолго до совершения указанного преступления.