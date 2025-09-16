В Челябинске мужчину приговорили к 16 годам заключения за педофилию

Он надругался над маленькой девочкой в лифте

В Челябинске на 16 лет в колонию строгого режима отправили 31-летнего педофила. В сентябре прошлого года он зашел за девочкой в лифт и совершил в отношении нее действия сексуального характера, сообщили в СУ СК по Челябинской области.

Все случилось почти год назад, вечером 24-го числа, в Тракторозаводском районе. Пьяный челябинец предложил двум девочкам 6 и 7 лет пойти с ним в подъезд одного из домов. Там он стал показывать одной из потерпевших на телефоне фотографии обнаженного ребенка и предлагать сделать так же — она отказалась. Тогда мужчина зашел в лифт с другой, где надругался над ребенком.

«Собранные следователем доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора 31-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей „насильственные действия сексуального характера“», — сообщили в следственном комитете.

Помимо 16-летнего срока мужчину на 12 лет лишили права занимать должности в учреждениях для несовершеннолетних.