В Челябинске мужчину подозревают в продаже арендованной бетономешалки

Ущерб потерпевшему составил 600 тысяч рублей

Челябинская полиция возбудила дело о мошенничестве в отношении местного жителя, который продал бетономешалку приятеля. Об этом сегодня, 12 ноября, сообщили в ГУ МВД по региону.

По версии следствия, подозреваемый арендовал у друга бетономешалку и продал ее за 600 тысяч рублей.

«Знакомый подозреваемого узнал о продаже спецтехники случайно, когда увидел свою машину и разговорился с водителем. Водитель сказал, что два года назад купил бетономешалку и показал документы на машину. В графе „продавец“ было указано имя друга арендодателя. Поняв, что товарищ его обманул, владелец техники обратился в полицию», — сообщили в региональном полицейском главке.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как ранее сообщал наш сайт, следственное управление ГУ МВД по Челябинской области завершило расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей. По версии следствия, обвиняемые проникли в частный дом 37-летнего потерпевшего и убедили хозяина передать им семь системных блоков.