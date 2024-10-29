В Челябинске мужчину отправили в СИЗО за надругательство над 11‑летней девочкой

Обвиняемый будет находиться под стражей два месяца

В Советском районном суде Челябинска рассмотрели ходатайство следователя о заключении под стражу 28‑летнего местного жителя. Его обвиняют в иных действиях сексуального характера в отношении 11‑летней девочки (пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда.

ЧП случилось 25 октября в Советском районе города. После совершения преступления 28‑летний обвиняемый скрылся. Вскоре он был задержан оперативниками.

«Судья поддержал ходатайство следователя. Обвиняемый заключен под стражу до 27 декабря», — уточнили в пресс-службе суда.