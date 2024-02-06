В Челябинске мужчину отправили в СИЗО по обвинению в домогательстве к 11-летнему мальчику

Ребенок рассказал о случившемся родителям

В Челябинске мужчину отправили в СИЗО по обвинению в насильственных действия сексуального характера в отношении 11-летнего школьника (часть 4 статьи 132 УК РФ), сообщают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной» со ссылкой на собственный источник.

По предварительным данным, возле челябинского ТК обвиняемый предложил подростку заработать и заманил в свой автомобиль, где и начал приставать. Мальчику удалось вырваться, он рассказал родителям о случившемся. Школьник запомнил госномер машины, подозреваемого задержали.

В СУ СКР по Челябинской области от комментариев воздержались.