В Челябинске мужчину отправили в СИЗО по делу о смертельном ранении 17‑летнего подростка в парке

Молодые люди повздорили на бытовой почве

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего местного жителя. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сегодня, 2 мая, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

ЧП случилось в парке Тищенко в Металлургическом районе Челябинска в ночь на 30 апреля.

«В ходе бытовой ссоры обвиняемый нанес удар ножом 17-летнему оппоненту. Через некоторое время несовершеннолетний скончался в больнице», — сообщили в региональном СУ СКР.

Сообщение о происшествии от бригады скорой помощи поступило в отдел полиции «Металлургический».

«Сразу же после получения сообщения на место происшествия был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы полиции. Прибывшими полицейскими в ходе опроса были установлены приметы всех лиц, находившихся на месте конфликта, направление, в котором скрылся подозреваемый, а также предполагаемый адрес проживания», — сообщили в ГУ МВД по региону.

Мужчину задержали в одной из квартир на улице Дегтярева. Обвиняемого на время следствия отправили под стражу.