В Челябинске мужчину отправили в колонию за надругательство над двумя девочками

Потерпевшие — внучки сожительницы осужденного

Челябинский областной суд вынес приговор 65‑летнему жителю Верхнего Уфалея. Его признали виновным в насильственных действия сексуального характера в отношении 7‑летней и 10‑летней девочек (статья 132 УК РФ). Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что мужчина надругался над двумя маленькими внучками своей сожительницы летом прошлого года.

«Виновному назначено наказание в колонии строгого режима сроком на 15 лет», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.