Челябинский областной суд вынес приговор 65‑летнему жителю Верхнего Уфалея. Его признали виновным в насильственных действия сексуального характера в отношении 7‑летней и 10‑летней девочек (статья 132 УК РФ). Об этом сегодня, 19 июля, сообщили в прокуратуре региона.
Суд установил, что мужчина надругался над двумя маленькими внучками своей сожительницы летом прошлого года.
«Виновному назначено наказание в колонии строгого режима сроком на 15 лет», — прокомментировали в прокуратуре Челябинской области.