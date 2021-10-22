В Челябинске мужчину отправили в колонию за дерзкое ограбление салона связи

Осужденный разгромил витрины и вынес деньги из кассы

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 22-летнего местного жителя. Он признан виновным в разбойном нападении на магазин сотовой связи. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что летом прошлого года подсудимый пришел в салон сотовой связи на улице Горького и, угрожая продавцу молотком, потребовал отдать всю выручку из кассы. Продавец отдал грабителю 60 тысяч рублей. После этого преступник разбил витрины, забрал девять сотовых телефонов общей стоимостью в 270 тысяч рублей и скрылся.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

«С учетом позиции государственного обвинителя приговором суда виновному назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили в региональной прокуратуре.