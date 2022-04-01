Челябинец выращивал в квартире 26 кустов конопли

Агронома заключили под стражу по двум уголовным статьям

Полицейские Челябинска задержали двоих 45-летних местных жителей по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает УМВД по городу.

На парковке рядом с домом по Краснопольскому проспекту задержали первого подозреваемого в момент сбыта марихуаны. В автомобиле находился его напарник — у мужчины изъяли 27 свертков с травой.

В квартире первого подозреваемого по улице Мусы Джалиля была организована целая нарколаборатория — хозяин аккуратно выращивал 26 кустов конопли. Комната была оборудована лампами и вентиляторами.

В отношении задержанного были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры») и пункту «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Ему грозит до 17 лет лишения свободы. Сейчас «агроном» находится в СИЗО. В отношении пассажира авто также возбуждено уголовное дело, только по части 1 статьи 228. Он может попасть за решетку на три года.