В Челябинске мужчину осудили за реабилитацию нацизма

Виновному назначен штраф

Челябинский областной суд вынес приговор в отношении 19-летнего местного жителя. Он признан виновным в реабилитации нацизма. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Судом установлено, что в мае 2020 года парень оформил заявку для публичной демонстрации на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистского преступника. Модераторы заблокировали запрос и обратились в правоохранительные органы.

«В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 354.1 УК РФ („Реабилитация нацизма“)», — рассказали в областной прокуратуре.

Сегодня суд назначил ему наказание в виде штраф в размере 50 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу. Как ранее писал наш сайт, аналогичное дело возбудили в отношении 29-летнего жителя региона.