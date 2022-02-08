В Челябинске мужчину осудили за рассылку интимных фото бывшей супруги

Его приговорили к обязательным работам

Мировой судья судебного участка № 5 Советского района Челябинска вынес приговор в отношении 41-летнего местного жителя. Он признан виновным в незаконном распространении сведений о частной жизни. Об этом сегодня, 8 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что мужчина в мае прошлого года разослал коллегам бывшей супруги ее интимные фотографии.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия»).

«В судебном заседании мужчина признал вину в полном объеме, в содеянном раскаялся, принес извинения потерпевшей. Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.