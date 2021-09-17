В Челябинске мужчину осудили за попытку убийства жены

Областной суд оставил в силе приговор первой инстанции

Челябинский областной суд оставил в силе приговор первой инстанции в отношении 65-летнего мужчины, который пытался убить свою молодую жену. Суд в апелляции сохранил ему наказание в виде 6,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Пресс-служба областного суда рассказала подробности дела.

Покушение на убийство произошло около года назад. В октябре 2020 года 65-летний мужчина ночью избил жену в лесу и нанес ей в шею удар острым предметом. Лежащая на земле женщина притворилась, что мертва, так как муж в ярости угрожал ей во время избиения убийством. Разъяренный мужчина понял, что жена не подает признаков жизни, перетащил тело в кусты, чтобы скрыть место происшествия, и уехал. После пострадавшую нашли прохожие и вызвали скорую медицинскую помощь.

«Судом виновному назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Осужденный и его адвокат обжаловали приговор, не согласившись с выводами суда в покушении на убийство, приговор просили отменить, уголовное дело направить на новое судебное рассмотрение», — пояснили в суде.

Областной суд согласился с позицией прокурора и отклонил доводы апелляционных жалоб. Приговор суда в части квалификации и назначенного наказания оставил без изменения.