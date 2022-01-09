В Челябинске мужчину осудили за попытку сбыта крупной партии наркотика

Южноуралец проведет девять лет в колонии строгого режима

В Челябинске Советский районный суд вынес приговор южноуральцу, который намеревался сбыть крупную партию наркотического вещества. Мужчину приговорили к девяти годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

В августе 2020 года сотрудники федеральной службы безопасности задержали мужчину при выемке из тайника крупной партии наркотика. Экспертиза показала, что в свертке массой два килограмма находился мефедрон. Южноуралец признался, что планировал расфасовать наркотик на мелкие части и сбыть бесконтактным способом наркозависимым из Челябинской и Свердловской областей.

«Советским районным судом города Челябинска мужчина осужден по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ („Покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере“) и приговорен к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей»,— уточнили в ведомстве.

Всего в 2021 году сотрудники УФСБ региона изъяли более 270 килограммов наркотических средств, в том числе 10 килограммов героина и около 260 килограммов синтетики. Кроме того, ликвидировано семь подпольных нарколабораторий.