Калининский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю за незаконные изготовление и хранение оружия, сообщили в УФСБ по региону.
Нелегальный склад сотрудники ведомства обнаружили по месту проживания подсудимого в мае прошлого года.
«Из оборота изъяты автомат „АК-103“ и сигнальный пистолет „МР-371“, переделанные в боевые аналоги, самодельно изготовленные патроны, инструменты для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, 0,5 кг взрывчатого вещества (порох)», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.
Виновного приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно и штрафу 25 тысяч рублей.