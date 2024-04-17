В Челябинске мужчину осудили за незаконное хранение оружия

Преступление выявили сотрудники УФСБ по региону

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Калининский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю за незаконные изготовление и хранение оружия, сообщили в УФСБ по региону.

Нелегальный склад сотрудники ведомства обнаружили по месту проживания подсудимого в мае прошлого года.

«Из оборота изъяты автомат „АК-103“ и сигнальный пистолет „МР-371“, переделанные в боевые аналоги, самодельно изготовленные патроны, инструменты для модернизации гражданских образцов огнестрельного оружия в боевые аналоги, 0,5 кг взрывчатого вещества (порох)», — сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Виновного приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы условно и штрафу 25 тысяч рублей.