В Челябинске мужчину осудили за надругательство над девочкой

Школьница еще не достигла 14‑летнего возраста

Накануне, 18 ноября, Советский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, совершившему сексуальное насилие над школьницей, не достигшей 14-летнего возраста. Он проведет в тюрьме 16 лет, сообщили в пресс-службе суда.

«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ. Он проведет в колонии особого режима 16 лет и один день»,— уточнили в суде.

После отбывания наказания он будет ограничен в передвижениях в течение года.

Подробности дела не раскрываются из-за юного возраста пострадавшей.