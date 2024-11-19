Накануне, 18 ноября, Советский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю, совершившему сексуальное насилие над школьницей, не достигшей 14-летнего возраста. Он проведет в тюрьме 16 лет, сообщили в пресс-службе суда.
«Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом „б“ части 4 статьи 132 УК РФ. Он проведет в колонии особого режима 16 лет и один день»,— уточнили в суде.
После отбывания наказания он будет ограничен в передвижениях в течение года.
Подробности дела не раскрываются из-за юного возраста пострадавшей.