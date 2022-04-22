В Челябинске мужчину осудили за ложное сообщение о минировании

За четыре месяца 2022 года по аналогичным преступлениям в регионе вынесли уже четыре приговора

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма (часть 1 статьи 207 УК РФ). Об этом сегодня, 22 апреля, сообщили в УФСБ по региону.

«В октябре 2021 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений сообщил о минировании жилого дома в Челябинске», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Как ранее сообщал наш сайт, в Магнитогорске за ложное сообщение о минировании задержали 37-летнего местного жителя. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.