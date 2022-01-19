В Челябинске мужчину осудили за кражу оборудования столовой

Виновный отправится в колонию строгого режима

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в краже. Об этом сегодня, 19 января, сообщили в прокуратуре региона.

Следствием и судом установлено, что мужчина решил украсть из столовой, где он ранее был трудоустроен, оборудование. Осужденный нанял водителя, который не был осведомлен о преступном умысле, и погрузил производственное оборудование на сумму более миллиона рублей в грузовой автомобиль.

В ходе предварительного расследования, а также в судебном заседании подсудимый признал себя виновным в совершении преступления. В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»).

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Приговор в законную силу не вступил.