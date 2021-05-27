В Челябинске мужчину осудили за контрабанду военной техники

Южноуралец получил реальный срок

Курчатовский районный суд города вынес приговор мужчине, который признан виновным в контрабанде военного оборудования. Об этом сегодня, 27 мая, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Мужчину осудили за преступление, совершенное летом прошлого года. Установлено, что южноуралец по поддельным документам передал запасные части военной техники в транспортно-логистическую компанию.

«Внутри отправления были обнаружены 37 стабилизаторов. Указанный товар относился к к номенклатуре главного ракетно-артиллерийского управления министерства обороны РФ и в свободную продажу не поступал», — сообщили в пресс-службе таможни.

В отношении отправителя было возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Контрабанда вооружения или иной военной техники»).

Курчатовский районный суд Челябинска вынес мужчине приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима.

Примечательно, что за последние несколько лет это первый реальный срок за подобное преступление.

В первом квартале этого года таможенники Урала пресекли уже 24 аналогичных случая.