В Челябинске мужчину осудили за избиение матери лопатой до смерти

Виновный отправится в колонию строгого режима

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении 57-летнего мужчины, который до смерти избил свою мать. Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в пресс-центре региональной прокуратуры.

Суд установил, что виновный в апреле 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей 87-летней матерью. Челябинец ударил пожилую женщину штыковой лопатой по голове, а потом избил руками и ногами. Мать виновного скончалась от травм головы и грудной клетки.

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее писал наш сайт, Челябинский областной суд по ходатайству прокурора ужесточил наказание мужчине, который поджег диван в ходе ссоры со своей 91-летней бабушкой. Женщина скончалась от ожогов. Дело переквалифицировали на статью 111 УК РФ и назначили виновному наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.