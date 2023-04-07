В Челябинске мужчину обвинили в убийстве троих человек

Тела с ножевыми ранениями нашли в одной из квартир областного центра

Следственные органы предъявили обвинение в убийстве местному жителю. По версии следствия, он зарезал троих мужчин в одной из квартир Ленинского района Челябинска. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, преступление совершено 28 марта.

«Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержан местный житель, который в ходе совместного распития спиртного и возникшего бытового конфликта нанес потерпевшим ножевые ранения», — рассказали в региональном СУ СКР.

Обвиняемый заключен под стражу.