Следственные органы предъявили обвинение в убийстве местному жителю. По версии следствия, он зарезал троих мужчин в одной из квартир Ленинского района Челябинска. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в СУ СКР по региону.
По предварительным данным, преступление совершено 28 марта.
«Оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области задержан местный житель, который в ходе совместного распития спиртного и возникшего бытового конфликта нанес потерпевшим ножевые ранения», — рассказали в региональном СУ СКР.
Обвиняемый заключен под стражу.