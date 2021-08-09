В Челябинске мужчину из Марий Эл поймали с 99 свертками экстази

Задержанный намеревался продать наркотики

Челябинская полиция возбудила уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Республики Марий Эл. Мужчина был задержан с 99 свертками экстази. Об этом сегодня, 9 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Обвиняемый попался за рулем автомобиля «Лада Калина». При осмотре салона авто сотрудники ГИБДД обнаружили 99 свертков экстази общей массой в 700 граммов. Выяснилось, что мужчина ранее судим и намеревался продать наркотики в Челябинске.

«В отношении жителя Марий Эл возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 228.1 УК РФ („Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ“)», — рассказали в региональном полицейском главке.

Обвиняемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

В июле Челябинский областной суд вынес приговор иностранному гражданину за производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.



Как ранее писал наш сайт, в Челябинской области возбудили уголовное дело после обнаружения нарколаборатории.

