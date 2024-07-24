В Челябинске мужчину, голым напавшего на полицейского, отправят на принудительное лечение

Обвиняемый обнажился и бегал по центру города

Прокуратура Центрального района Челябинска утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера. Под суд пойдет 40‑летний мужчина, который голым напал на полицейского (статья 318 УК РФ). Об этом сегодня, 24 июля, сообщили в прокуратуре региона.

ЧП случилось 15 мая. Инспектор ДПС на службе получил сообщение о голом мужчине, напугавшем прохожих на проспекте Ленина. Обнаженного челябинца попытались задержать на Лесопарковой, однако он начал сопротивляться и нанес инспектору удары руками и ногами по голове и телу.

«Проведенной по уголовному делу судебной экспертизой установлено, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий», — рассказали в прокуратуре.

Задержанный пояснил, что решил раздеться из-за подавленного состояния — он расстроился, что люди много времени проводят за компьютером и забыли о единении с природой.