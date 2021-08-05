По данным следствия, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза. Он признан страдающим психическим расстройством как в период совершения деяния, так и в настоящее время», — рассказали в региональном СУ СКР.
Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
Известно, что родственники убитой женщины настаивают на проведении повторной экспертизы, поскольку считают, что мужчина лишь притворяется больным.