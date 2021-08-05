В Челябинске мужчину будут судить за жестокое убийство жены на глазах у детей

Ранее выяснилось, что Александр Алексеев страдает психическим расстройством

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Башкирии. Его обвиняют в убийстве жены, совершенном с особой жестокостью. Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.По данным следствия, обвиняемый по дороге из Башкирии в Сатку 29 июля прошлого года поссорился с женой и нанес ей несколько ножевых ранений . Женщина скончалась на глазах у двоих своих детей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

«В рамках уголовного дела в отношении обвиняемого проведена комплексная судебно-психиатрическая экспертиза . Он признан страдающим психическим расстройством как в период совершения деяния, так и в настоящее время»,

— рассказали в региональном СУ СКР.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.Известно, что родственники убитой женщины настаивают на проведении повторной экспертизы, поскольку считают, что мужчина лишь притворяется больным.