В Челябинске мужчину будут судить за убийство девушки, совершенное в 2004 году

Причастность обвиняемого к преступлению была установлена, когда он отбывал наказание за другое деяние

Прокуратура Челябинской области направила в Советский районный суд уголовное дело 53-летнего жителя Курганской области. Его обвиняют в изнасиловании, разбое и убийстве (статья 131 УК РФ, 162 УК РФ и 105 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По версии следствия, 21 октября 2004 года обвиняемый напал на 19-летнюю девушку около административного здания по улице Железнодорожной в Советском районе Челябинска. Мужчина забрал у потерпевшей вещи, изнасиловал, а потом убил ее несколькими ударами по голове.

«Во время отбытия обвиняемым наказания в исправительном учреждении за другое преступление была установлена его причастность к совершению преступлений в отношении челябинки. Вину он признал частично», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Как ранее сообщал наш сайт, Челябинский суд освободил мужчину от уголовной ответственности за убийство 14 летней девочки, совершенное 20 лет назад.