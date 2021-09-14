В Челябинске мужчину будут судить по делу о нападении на незнакомого мальчика

Агрессору грозит до пяти лет лишения свободы

В челябинский суд направлено уголовное дело в отношении 60-летнего челябинца, который 18 мая на остановке общественного транспорта ударил незнакомого четырехлетнего мальчика. Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в прокуратуре Ленинского района.

Напомним, мужчина подошел к челябинке, которая вышла из поликлиники с 4-летним сыном и дочерью, и спросил, можно ли ударить мальчика. Женщина не успела ответить, как вдруг злоумышленник с силой ударил дошкольника по голове. Ребенок упал на асфальт и заплакал. После этого нападавший спокойно пошел дальше. Мать мальчика позвала на помощь — буйного незнакомца задержали прохожие до приезда полиции.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и 213 УК РФ («Хулганство»).

«На вопрос, зачем он это сделал, он ничего внятного пояснить не смог, рассказав, что незадолго до этого употреблял спиртное. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы», — рассказали в районной прокуратуре.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.