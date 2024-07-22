В Челябинске мужчине вынесли приговор за убийство сожительницы в магазине «Магнит»

Осужденный должен выплатить 4,5 миллиона родственникам погибшей

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор 46-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве сожительницы (статья 105 УК РФ). Об этом сегодня, 22 июля, сообщили в СУ СКР по региону.

ЧП случилось 9 ноября прошлого года. Мужчина поссорился со своей сожительницей на почве ревности, пьяным пришел к ней на работу в магазин «Магнит» с ножом и нанес шесть ударов в туловище. 41-летнюю потерпевшую госпитализировали, однако через несколько дней она скончалась в больнице.

«Суд назначил виновному 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1,5 года», — рассказали в СУ СКР по региону.

У погибшей осталась несовершеннолетняя дочь.