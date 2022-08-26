В Челябинске мужчине вынесли приговор за убийство бабушки

Внук украл у пенсионерки телевизор и 2,5 тысячи рублей

Сегодня, 26 августа, Челябинский областной суд вынес приговор 27-летнему мужчине. Он признан виновным в убийстве своей 71-летней бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В августе прошлого года обвиняемый в состоянии алкогольного и наркотического опьянения напал на свою бабушку в квартире по улице Агалакова. Мужчина наносил удары потерпевшей металлическим ключом и ножом. После этого внук задушил бабушку трубкой тонометра, забрал старенький телевизор и деньги.

Мужчина признан виновным в убийстве (пункт «з» части 2 статьи 105 УК РФ) и разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ).

«Суд назначил виновному наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 2 года», — рассказали в пресс-службе облсуда.