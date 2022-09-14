В Челябинске мужчине вынесли приговор за реабилитацию нацизма

Виновного лишили права заниматься администрированием сайтов

Сегодня, 14 сентября, Челябинский областной суд вынес приговор 60-летнему Сергею Зинченко. Он признан виновным в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина разместил в Сети оскорбительные высказывания о защитниках Отечества и ветеранах ВОВ.

«В качестве смягчающих обстоятельств суд учел активное способствование расследованию, признание вины, раскаяние в содеянном, удовлетворительную и положительную характеристики, а также его состояние здоровья и состояние здоровья его близкого родственника», — рассказали в пресс-службе суда.

Виновному назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Ему также запретили заниматься администрированием сайтов на срок 3 года.