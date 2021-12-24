В Челябинске мужчине вынесли приговор за призывы к межнациональной вражде

Осужденный разместил в Интернете провокационные статьи

Челябинский суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя. Он признан виновным в возбуждении ненависти. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что в мае текущего года осужденный разместил в сети Интернет статьи, содержащие призывы к возбуждению ненависти и вражды по признакам национальности и происхождения», — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по области Владимир Шишков.

В отношении челябинца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

Приговором суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.