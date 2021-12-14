В Челябинске вынесли приговор мужчине, ударившему чужого ребенка

Виновный стукнул мальчика по голове

Ленинский районный суд вынес приговор в отношении 60-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Об этом Первому областному информагентству сообщили в суде.

Напомним, ЧП случилось 18 мая. Мужчина подошел к челябинке, которая вышла из поликлиники с четырехлетним сыном и дочерью, и спросил, можно ли ударить мальчика. Женщина не успела ответить, как вдруг злоумышленник с силой ударил дошкольника по голове. Ребенок упал на асфальт и заплакал. После этого нападавший спокойно пошел дальше. Мать мальчика позвала на помощь — буйного незнакомца задержали прохожие до приезда полиции.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

«Виновному назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 10 месяцев с удержанием 5% заработной платы», — рассказали в Ленинском райсуде.