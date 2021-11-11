В Челябинске мужчине вынесли приговор за избиение травматолога

Подсудимый получил условный срок

Мировой судья судебного участка № 5 Ленинского района Челябинска вынес приговор 38-летнему местному жителю за побои. Об этом сегодня, 11 ноября, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

ЧП случилось в городской клинической больнице № 9 в Ленинском районе Челябинска. В ходе словесного конфликта мужчина ударил в челюсть врача-травматолога. Коллеги потерпевшего вызвали службу охраны. Доктор просто сделал челябинцу замечание за некорректное поведение и оскорбления в адрес персонала больницы.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ («Побои»).

«С учетом имеющейся судимости за особо тяжкое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, виновному назначено наказание в виде 9 месяцев лишения условно, с испытательным сроком 1 год», — сообщили в прокуратуре.

Подсудимый принес извинения врачу.