В Челябинске мужчине вынесли приговор за интимную переписку с детьми

Житель Коркино отправится в колонию строгого режима

Сегодня, 11 августа, Челябинский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю Коркино. Он признан виновным по нескольким статьям УК, связанным с развратными действиями в отношении детей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Установлено, что мужчина в 2019 и 2020 годах вступал в интимную переписку с девочками от 10 до 14 лет. Виновный общался с детьми в социальной сети. Он слал девочкам сообщения, в которых употреблял циничную лексику и писал откровенные слова на сексуальную тему. Одна из потерпевших рассказала о переписке своей матери.

В отношении коркинца были возбуждены уголовные дела по части 5 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних»), части 3 статьи 30 и части 5 статьи 132 УК РФ («Покушение на насильственные действия») , частям 1, 5 статьи 135 УК РФ («Совершение развратных действий без применения насилия»).

«В судебном заседании обвиняемый отрицал свою вину и наличие страницы в социальной сети. По одному из преступлений он ранее уже отбывал наказание», — уточнили в пресс-службе суда.

С учетом рецидива виновному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с воспитанием детей, на срок 10 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

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