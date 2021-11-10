Тракторозаводский мировой суд назначил наказание челябинцу, который 22 августа оставил двоих маленьких сыновей без присмотра. Мальчики купались в Первом озере. Один из них утонул. О вынесении приговора сегодня, 10 ноября, Первому областному информагентству сообщила старший помощник прокурора области Наталья Мамаева.

Напомним, трагедия произошла в этом году на берегу Первого озера в Челябинске 22 августа. Четырехлетний мальчик купался один в запрещенном для купания месте. Из воды бездыханное тело ребенка вытащили отдыхающие, они же вызвали спасателей и скорую помощь. Реанимировать ребенка не удалось.

В отношении отца погибшего ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»).

«Отцу мальчика назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 160 часов», — сообщили в региональной прокуратуре.