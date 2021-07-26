В Челябинске мужчина зарезал жену и ранил сына

Подозреваемый находится в больнице, он пытался свести счеты с жизнью

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении жителя Челябинска, который с ножом напал на свою супругу и сына-подростка. Мужчина подозревается в убийстве и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом в понедельник, 26 июля, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, конфликт между супругами произошел ночью 25 июля в одной из квартир Ленинского района Челябинска. В ходе ссоры мужчина нанес ножевые ранения своему 17-летнему сыну. Подросток выбежал из квартиры, чтобы позвать на помощь соседей. Затем злоумышленник несколько раз ударил ножом свою жену. От полученных травм женщина скончалась.

«После совершения убийства мужчина нанес ножевые ранения себе. В настоящее время подозреваемый находится в больнице», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.