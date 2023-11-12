В Челябинске мужчина забросал камнями трамвай

Хулиган повздорил с водителем электротранспорта

Накануне в сети появилась информация о том, что 10 ноября в Челябинске на пересечении улиц Блюхера и Курчатова неизвестный забросал трамвай камнями и скрылся. В результате движение электротранспорта оказалось парализовано. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту ИА «Первое областное» сообщили, что участники инцидента установлены и задержаны.

Правоохранители выяснили, что между водителем трамвая и рабочим, который ремонтировал пути на указанном участке, произошел конфликт. В результате водитель бросил в мужчину мусор, а тот, в свою очередь, начал кидать в водителя и трамвай дресву.

«Механических повреждений вагон не получил. По обстоятельствам конфликта опрошены обе стороны, в настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие мероприятия, в рамках которых действиям каждого участника конфликта будет дана правовая оценка. Виновные понесут наказание в соответствии с действующим законодательством»,— уточнили в ведомстве.

Известно, что на водителя трамвая уже составили протокол по статье 8.2 КоАП РФ («Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления») за выброшенный из окна мусор.

Ситуация находилась на контроле главы ГУ МВД России по региону.