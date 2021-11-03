В Челябинске мужчина за рулем «Лады» сбил водителя троллейбуса

Пострадавшая находилась на проезжей части во время установки токоприемников на провода

Сегодня, 3 ноября, рядом с домом № 82 по улице Блюхера 47-летний мужчина за рулем автомобиля «Лада» сбил женщину и врезался в троллейбус. Об этом сообщили в УГИБДД по Челябинску.

Водитель легковушки не поменял шины на зимние, не справился с управлением и сбил 31-летнюю женщину — водителя троллейбуса. Она стояла на проезжей части во время установки токоприемников на провода. После этого «Лада» врезалась в заднюю часть троллейбуса № 5.

«Женщину госпитализировали с травмами», — сообщили в городской Госавтоинспекции.