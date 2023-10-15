В Челябинске мужчина вышел во двор на разборки с ружьем

Конфликт закончился стрельбой

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который вышел во двор с ружьем и начал стрелять, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Инцидент произошел 11 октября во дворе одного из домов, расположенных на улице 40-летия Победы. По информации ИА «Первое областное», 48-летний мужчина поссорился со своей знакомой, и та нажаловалась на местного жителя своим друзьям. Последние решили разобраться в ситуации и позвонили обидчику. Тот вышел из подъезда с ружьем и выстрелил в сторону 24-летнего молодого человека.

«Прибывшие на место росгвардейцы и полицейские оперативно задержали всех участников. После опроса в отношении 48-летнего владельца оружия дознанием отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации („Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью“)»,— рассказали в ведомстве.

Также в полицейском главке уточнили, что находящееся в его распоряжении ружье зарегистрировано в законном порядке.