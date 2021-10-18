В Челябинске мужчина выпал из окна восьмого этажа

В СК пока не комментируют информацию

Сегодня, 18 октября, очевидцы сообщили о том, что из окна 8-го этажа дома № 45 по Комсомольскому проспекту выпал мужчина.

«Специалисты МЧС выезжали на вызов, однако информацию не собирали, поскольку помощь уже не понадобилась», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

Информацию о состоянии челябинца в Минздраве региона обещали прокомментировать позднее. В СУ СКР по Челябинской области материал пока не поступал.

Как ранее сообщал наш сайт, 19 сентября из окна 26-этажного дома по улице Университетской Набережной, 62 выпала 17-летняя девушка. В руках у нее был букет роз.

14 сентября из окна 24-этажного соседнего дома выпала 13-летняя школьница. Незадолго до гибели она поссорилась со своим другом, а на следующий день после смерти подруги этот молодой человек намеревался свести счеты с жизнью, однако прибывшие специалисты экстренных служб отговорили его.



UPD: В Минздраве Челябинской области Первому областному информагентству сообщили, что мужчина, выпавший сегодня из окна 8 этажа дома № 45 по Комсомольскому проспекту, скончался до приезда медиков.