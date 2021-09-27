В Челябинске мужчина выпал из окна ковидной больницы

От полученных травм мужчина скончался на месте

Сегодня, 27 сентября, из окна ОКБ № 2 в Ленинском района Челябинска выпал пациент. Он скончался на месте. Информацию об этом подтвердили в региональном Минздраве, однако уточнили, что обстоятельства гибели мужчины могут прокомментировать только в Следственном комитете.

ЧП случилось рано утром. Пациент выпал из окна пятого этажа, спасти его не удалось.

Как ранее писал наш сайт, 3 июня 54-летний пациент выпал из окна восьмого этажа челябинской городской больницы № 1 на улице Воровского. Мужчина от полученных травм скончался на месте.

4 апреля пожилой мужчина выпал из окна дорожной больницы в Челябинске.

Утром 24 апреля пожилая женщина выпала из окна пятого этажа городской больницы № 9, расположенной в Ленинском районе Челябинска. Несмотря на оперативную помощь медиков, спасти пациентку не удалось.