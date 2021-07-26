В Челябинске мужчина вымогает деньги с автовладельцев за парковку во дворе дома

В противном случае челябинец угрожает физической расправой и порчей имущества

В Челябинске житель одного из домов на Комсомольском проспекте требует от соседей деньги за парковку автомобиля во дворе. На отказ отвечает угрозами. О конфликте местная жительница рассказала в социальных сетях.

Инцидент произошел около дома № 40. Женщина рассказала, что они с семьей как обычно припарковали свой автомобиль во дворе дома. Но тут появился мужчина, который неоднократно намекал, что за парковку необходимо платить ему 40 рублей в сутки, и начал требовать деньги. В противном случае угрожал испортить автомобиль и даже причинить физический вред его владельцу, супругу женщины.

Судя по видео, выложенному в социальной сети «ВКонтакте», горе-предприниматель угрожал главе семейства прямо на глазах у маленьких детей и других местных жителей.

«Этот дядя в синей футболке, который мнит себя смотрящим за двором (не имея никаких официальных документов, подтверждающих его трудовую деятельность), перешел все грани!»— пожаловалась женщина.

В комментариях под постом челябинцы возмутились произошедшим и отметили, что, похоже, герой публикации «не вылез из 90-х». Другие посоветовали обратиться в полицию, что владельцы авто и сделали: в ГУ МВД России по Челябинской области уже проводят проверку.