В Челябинске мужчина выкрикивал с балкона угрозы и выбежал на улицу с ножом

Дебошира госпитализировали в психиатрическую больницу

В одном из домов на улице Университетская Набережная мужчина перепугал соседей, выкрикивая угрозы и бегая по улице с ножом. Очевидцы вызвали полицейских, которые заковали неугомонного челябинца в наручники. А снимать внезапно заклинившие оковы пришлось городским спасателям, сообщили в управлении безопасности жизнедеятельности.

ЧП случилось днем 9 августа. Как выяснилось, задержанный страдает психическим заболеванием и нуждается в специальном лечении. Для госпитализации мужчины необходимо было снять наручники.

«Механизм сломался, защелкнувшись на запястьях. Удалось их снять только сотрудникам городской службы спасения с помощью слесарного инструмента», — рассказали в управлении.

После этого медики увезли пациента в больницу.