В Челябинске мужчина выбросил щенка с балкона пятого этажа

Очевидцами ЧП стали гулявшие во дворе дети

В Тракторозаводском районе Челябинска мужчина выбросил щенка с балкона пятого этажа прямо на глазах у гуляющих детей. В результате животное погибло от многочисленных травм, сообщили очевидцы в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области журналисту Первого областного информагентства уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел во дворе одного из домов на улице Мамина. По словам очевидцев, сначала из квартиры доносились крики, затем мужчина вышел на балкон и выбросил щенка. Гуляющие, в том числе дети, сразу же подбежали к животному. Щенок был еще жив. Этот же мужчина вышел, схватил умирающее животное и добил его.

В полиции уточнили, что инцидент произошел 10 мая. Правоохранители, которых вызвал один из местных жителей, допросили очевидцев и подозреваемого.

«Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации („Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель“). Обстоятельства происшествия выясняются», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

В начале мая дети обнаружили на пустыре в Магнитогорске пакеты с трупами кошек и собак. Как выяснили сотрудники полиции, причастной к этому оказалась компания, которая занимается кремацией и эвтаназией животных. Материалы переданы в управление Россельхознадзора для проверки деятельности компании.