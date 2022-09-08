В Челябинске мужчина ворвался в парикмахерскую и выстрелил в бывшую жену

После этого челябинец выстрелил в себя

Сегодня, 8 сентября, в парикмахерской «Рада» на Сталеваров, 22 в Металлургическом районе случилось ЧП. В зал ворвался мужчина, выстрелил в голову жене, потом себе, сообщают источники ИА «Первое областное».

«Мужчина зашел в салон, выстрелил в бывшую жену, которая там работала парикмахером, затем в себя. Оба выжили, госпитализированы», — рассказал источник.

На месте работают оперативники и следователи.

UPD: По данным корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», конфликт между бывшими супругами имеет бытовой характер. По предварительным данным, мужчина стрелял из травматического оружия, переделанного кустарным способом под боевое. Супруги в больнице. Мужчина в критическом состоянии в реанимации.

В настоящий момент пациенты находятся в тяжелом состоянии в медицинской организации. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщили о состоянии пострадавших в парикмахерской в Челябинске в министерстве здравоохранения региона.

