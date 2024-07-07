В Челябинске мужчина утонул в Изумрудном карьере

Его тело из водоема извлекли спасатели

Сегодня, 7 июля, в Челябинске спасатели извлекли из Изумрудного карьера тело мужчины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, он нырнул в водоем с крыши заброшенного здания и не вынырнул. Его личность устанавливается.

«Карьер — один из самых травмоопасных водоемов. Но предупреждающие аншлаги „Купаться запрещено“ мало кого останавливают. А зря!»— посетовали в ведомстве.

Ранее в Чебаркульском районе на озере Большой Теренкуль утонули отец с сыном во время плавания на сапбордах. Прокуратура проводит проверку.

С начала купального сезона в Челябинской области утонули уже 29 человек, в том числе восемь детей. Спасатели настоятельно рекомендуют южнуоральцам соблюдать меры безопасности на воде.