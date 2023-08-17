В Челябинске мужчина устроил взрыв во дворе многоэтажки

Дебошира разыскивают

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В ночь на четверг, 17 августа, во дворе одного из домов на улице Марченко мужчина поджег неизвестный предмет, отбросил его в сторону, после чего прогремел взрыв. Инцидент зафиксировали камеры домофона «Интерсвязи».

От громкого звука проснулись жители дома, заревели сигнализации автомобилей. В инциденте разбирается полиция.

«Ведется поиск. Даны поручения сотрудникам уголовного розыска и участковым уполномоченным. Принимаются все меры к скорейшему установлению личности мужчины», — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.