В Челябинске мужчина умер в машине скорой помощи после ДТП

Его пассажирка получила травмы

Сегодня, 28 февраля, на улице 50 лет ВЛКСМ 66-летний мужчина за рулем Suzuki SX4 не справился с управлением, наехал на дерево, а потом врезался в автомобиль Geely Cool Ray, за рулем которого находилась 41-летняя женщина, сообщили в Госавтоинспекции Челябинска.

«Водитель автомобиля Suzuki SX4 скончался в карете скорой помощи (предварительно от сердечной недостаточности), его 66-летняя пассажирка госпитализирована с травмами», — рассказали в ГАИ.

Видео момента столкновения смотрите в нашем телеграм-канале.