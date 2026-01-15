В Челябинске мужчина украл в магазине 80 плиток шоколада

Он угрожал продавцу сигнальным пистолетом

В Челябинске задержали подозреваемого в краже из магазина 80 плиток шоколада. Сладкоежка похитил товар, а при попытке задержания угрожал продавщице пистолетом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Инцидент произошел в продуктовом магазине на улице Марченко Тракторозаводского района. Подозреваемый, 38-летний ранее судимый челябинец, попытался вынести шоколад на сумму 11 тысяч рублей. Когда продавщица попыталась его остановить, он достал пистолет (к счастью, сигнальный) и сбежал.

Полицейские оперативно вышли на след грабителя и задержали его. При мужчине нашли тот самый пистолет. Теперь ему грозит уголовное дело за разбой.