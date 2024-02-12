Оперативники задержали в Челябинске ранее судимого 34‑летнего мужчину по подозрению в краже пяти радиаторов и перфоратора из нежилого помещения по улице Российской. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в УМВД по городу.
По версии следствия, подозреваемый ночью выдавил окно помещения на первом этаже и похитил имущество на сумму более 40 тысяч рублей.
«Перфоратор задержанный сбыл в ломбард, радиаторы отопления полицейскими были изъяты в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого. После проведения необходимых следственных действий имущество будет возвращено законному владельцу», — прокомментировали в городской полиции.
Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).