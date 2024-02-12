В Челябинске мужчина украл радиаторы и перфоратор в ремонтируемом офисе

Часть похищенного подозреваемый сдал в ломбард

Оперативники задержали в Челябинске ранее судимого 34‑летнего мужчину по подозрению в краже пяти радиаторов и перфоратора из нежилого помещения по улице Российской. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщили в УМВД по городу.

По версии следствия, подозреваемый ночью выдавил окно помещения на первом этаже и похитил имущество на сумму более 40 тысяч рублей.

«Перфоратор задержанный сбыл в ломбард, радиаторы отопления полицейскими были изъяты в ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого. После проведения необходимых следственных действий имущество будет возвращено законному владельцу», — прокомментировали в городской полиции.

Возбуждено уголовное дело о краже (статья 158 УК РФ).